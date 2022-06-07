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Limasol'da korkunç cinayet

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Güney Kıbrıs dün sabah korkunç bir cinayetle sarsıldı. Limasol’da 84 yaşındaki adam 82 yaşındaki karısını kafasına çekiçle vurarak öldürdü

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Limasol'da korkunç cinayet

Limasol'da dün sabah, 84 yaşındaki bir adam, tartıştığı 82 yaşındaki karısını kafasına çekiçle vurarak öldürdü. 
Rum haber kaynakları, şahsın sabah saat 09.15'te karakola giderek karısını öldürdüğünü itiraf ettiğini ve akabinde, olay yerine giden polisin kadını evin avlusunda ölü bulduğunu duyurdu.
Olay yerindeki incelemelere göre 82 yaşındaki kadın, başına aldığı 5 çekiç darbesinden sonra hayatını kaybetti.
 
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