Limasol'da iki yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 1109 test sonucunda 2 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildi.

Rum haber kaynakları, toplam vaka sayısının 1047’ye çıktığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında yeni vakaların seyahat geçmişi bulunan veya hastalarla temaslı kişiler olmadıklarına dikkat çekildi. İki vakanın da Limasol'da tespit edildiği bildirilirken, vakanın birinin koku alaması nedeniyle test yaptırdığı diğerinin ise ateşi çıkması sonucu gittiği klinikte yaptırdığı test sonucunda tespit edildikleri kaydedildi.