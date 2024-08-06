Limasol'da cinayete teşebbüs

Limasol’a bağlı “Polemidya” (Binatlı) bölgesinde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Hint asıllı bir kişinin arasında anlaşmazlık bulunduğu yine Hint asıllı 29 yaşındaki kişiyi bıçakla yaraladığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, cinayet girişimi haberine yer verirken 23 yaşındaki Hintlinin, aralarında 29 yaşındaki Hintlinin de bulunduğu dört kişinin(Hintlinin) saldırısına uğradığı, kendisini savunmak için bıçak kullandığı şeklinde açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre 29 yaşındaki Hintli karnından bıçaklanırken, 23 yaşındaki zanlı ise tutuklandı.

