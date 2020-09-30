Limasol'da büyük yangın

Güney Kıbrıs'ın Limasol İlçesine bağlı Alassa bölgesinde öğleden sonra meydana gelen yangın sürüyor.

Aşırı rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan yangına havadan da müdahale edilmesine karşın halen kontrol altına alınamadığı bildirildi.

Alasa Belediye başkanı bölgede meydana gelen yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını iddia ederken, yangına 5 itfaiye aracı ve 4 yangın helikopteri ile ucağın müdahalede bulunduğunu ancak bölgenin oldukça sarp olduğu için henüz kontrol altına alınamadığını kaydetti.

