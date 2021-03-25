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Limasol'da bir camiye çirkin saldırı

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Limasol'da bir camiye çirkin saldırı
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Güney Kıbrıs'ta Limasol'a bağlı "Episkopi" (Piskobu-Yalova) köyünde bulunan caminin duvar ve kapılarına kimliği belirsiz kişilerce Yunan ayaklanması öven sloganlar yazıldı.

Rum haber kaynakları, Yunanistan'ın Osmanlı İmparatorluğundan bağımsızlığını kazandığı 25 Mart 1821 tarihinin yıldönümünde Limasol'a bağlı Piskobu (Yalova) köyünde bulunan camiye mavi sprey boyayla sloganlar yazıldığını ve Yunan bayrakları ile haç işareti çizildiğini bildirdiler.

Caminin saldırıya uğradığını gösteren fotoğraflar sosyal medyada geniş yer bulurken, Piskobu muhtarı Lefkios Prodromu saldırıyı kınadı.

Rum polisinin araştırma başlattığı ve bölgedeki kameraları incelemeye aldığı da bildirildi.

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