Limasol'da aile trajedisi

Limasol'da yeni yılın gelişinden sadece 30 dakika sonra meydana gelen korkunç trafik kazasında büyükanne, büyükbaba ve iki torunları hayatını kaybetti

Limasol'da yeni yılda tam bir aile trajedisi yaşandı. Büyükanne, büyükbaba ve iki torunları trafik kazasında hayatını kaybetti.

Limasol'da yeni yılın gelişinden sadece 30 dakika sonra meydana gelen korkunç trafik kazası, aynı aileden dört kişinin hayatını sonlandırdı.

Güney Kıbrıs’ta yeni yılın ilk saatlerinde aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği ölümlü bir trafik kazası meydana geldiği haber verildi.

Rum haber kaynakları trafik kazası sonucunda büyükanne, büyükbaba ve iki torunlarının hayatını kaybettiğini duyururken, kazanın gece yarısından yarım saat sonra Limasol-Platres yolunda meydana geldiği ifade edildi.

Kaza sonucunda arabayı kullanan 27 yaşındaki Vathula Georgiyu, kardeşi 17 yaşındaki Nikolas Georgiyu, dedeleri 73 yaşındaki Nikolas Zarvu ve 74 yaşındaki büyükanneleri Evanthia Georgiyu hayatını kaybederken, kazanın 47 yaşındaki bir şahsın kullandığı çift kabin aracın 27 yaşındaki Vathula Georgiyu’nun kullandığı araçla çarpışması sonucunda meydana geldiği kaydedildi.

