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Limasol'da 6 pozitif vaka daha

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Limasol'da 6 pozitif vaka daha

Güney KIbrıs’ta Limasol'da halk arasında rastgele yapılan testler çerçevesinde 6 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildi.

Dün daha erken saatlerde açıklanan 4 vakayla birlikte, son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 10’a yükseldi.

Daha önce açıklanan 4 vakadan 2’si de Limasol’dandı.  Böylece dün sadece Limasol’da 8 yeni vaka tespi edilmiş oldu.

“TOPLUMDA YAYILMA OLDUĞU GÖRÜLÜYOR”

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu, Rastgele yapılan testler sonucunda tespit edilen vaka sayısının fazla olmasından duyduğu endişeyi belirtti.  Halka konuya ciddiyetle yaklaşma çağrısı yapan Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu, şu ana kadarki olguların toplumda yayılma olduğunu gösterdiğini belirtti.

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