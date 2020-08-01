Limasol'da 5 yeni vaka daha

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün gece geç saatlerde tamamlanan toplam 990 testin sonucunda Limasol’da beş yeni pozitif vakaya rastlandı

Rum haber kaynakları, Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Limasol’da beş yeni koronavirüs vakası tespit edildiğinin duyurulduğunu bildirdiler. Bu yeni vakalarla toplan koronavirüs vaka sayısı 1119'a yükseldi.

Habere göre, dün gece geç saatlerde tamamlanan toplam 990 testin sonucunda beş yeni pozitif vakaya rastlandı.

Vakalardan ikisinin, biri semptomlar gösteren bir çift, diğerinin ise, daha önce pozitif çıkan bir kişinin temaslısı olan ve karantina kurallarını ihlal ederek özelde test yaptıran bir kişi olduğu açıklandı.

Diğer iki vaka ise Limasol’da yapılan rastgele testlerle tespit edildi.

Açıklamada, vakaların temaslılarının karantina kurallarını ihlal etmeyi sürdürdüklerine dikkat çekilirken, semptom gösteren kişilerin karantinayı delmeden önce kişisel doktorlarıyla temasa geçerek talimatlara uymaları çağrısında bulunuldu.

Güney Kıbrıs’ta dün de 25 pozitif vaka tespit edilmişti.