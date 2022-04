Limasol Bankası’ndan tüm çocuklara 23 Nisan hediyesi

Çocuk odaklı çalışmaları önemseyen Limasol Türk Kooperatif Bankası İskele ve Güzelyurt’taki ilkokulları ziyaret etti

Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın 2018 yılında çocuklara kitap sevgisini aşılamak, dinleme alışkanlığını kazandırmak, yaratıcılık ve iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla başlatılan ve profesyonel bir ekip tarafından hazırlanan Sesli Kitap Serisi’ne her yıl farklı hikayeler ekleniyor.

Limasol Türk Kooperatif Bankası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Sesli Kitap Projesi’ni daha fazla çocuğa ulaştırmak amacı ile İskele ve Güzelyurt bölgesindeki ilkokullara ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette erişimi kolay ve tamamen ücretsiz olan Sesli Kitap Projeleri ile ilgili detaylar aktarılarak bilgilendirme yapıldı.

İskele’de Şht. İlker Karter İlkokulu ile Güzelyurt’ta Güzelyurt Barış ve Güzelyurt Özgürlük İlkokulları ziyaret edilerek okul müdürleri, müdür muavinleri ve öğretmenleri ile biraraya gelindi.

Ziyarette Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Müdürü İpek G. Halim Taşkapılı, Güzelyurt Şube Müdürü Atakan Piskobulu ve Güzelyurt Şube Müdür Yardımcısı Aysel Bilginoğlu ile Kurumsal İletişim Müdürlüğü’nden Ceylan Çınarlılı ve Adem Kavaz yer aldı.

OKUL YETKİLİLERİ NE DEDİ?

Filiz Ustam- Güzelyurt Barış İlkokulu Müdürü

“Tarafınızdan takdim edilen hikayeleri öğrencilerin merakla dinleyeceğinden eminim. Sesli kitaplara erişimin kolay olması güzel. Bu değerli armağanlar için çok teşekkür ederiz. Eğitici ve Kıbrıs kültürü’ne ait olması da çok güzel.”

Neriman Vamık- Şht. İlker Karter İlkokulu Müdürü

“ Öncelikle ziyaretiniz ve Sesli Kitaplar için teşekkür ederiz. En kısa sürede öğrencilerimiz ile sesli kitapları paylaşacağız. Bizler insan ve doğa sevgisine sahip, ülkesini seven ve gelişmesi için çalışmaktan sakınmayacak, Atatürk ilkelerini kendine yol gösterici edinmiş, öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi seven, iyi insan olmak için çaba gösteren vizyonumuzla eğitim veriyor ve bu şekilde hareket ediyoruz.”

Seyit Sayal - Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Müdür Muavini

“Yapılan ziyaretten dolayı çok teşekkür ederiz. Bu değerli projeyi öğretmen arkadaşlar ile paylaşıp onları bilgilendireceğim. ”

Limasol Türk Kooperatif Bankası tarafından yapılan açıklamada “Bu proje tüm çocuklara itafen yapılmıştır. Bu özel günde eğitici, yaratıcı ve eğlenceli hikayeleri çocuklara armağan ediyoruz. Erişimi kolay ve ücretsiz olan sesli kitaplara YouTube ya da herhangi bir arama motoru aracalığı ile erişilebiliyor. Arama yaparken Limasol Sosyal Sorumluluk sesli kitap serisi yazmak yeterli olacaktır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın günü kutlu olsun” denildi.

Öte yandan Limasol Türk Kooperatif Bankası Kurumsal İletişim Birimi tarafından başlatılan ve büyük bir çoğunluğunun Kıbrıs öykülerinden oluşan Sesli Kitap Serisi’nin tanıtma etkinliklerinin ilerleyen günlerde devam edeceği bildirildi.