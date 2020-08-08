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Limasol - Baf sınırında yangın

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Limasol - Baf sınırında yangın

Limasol-Baf sınırında bu sabaha karşı başlayan büyük yangının halen kontrol altına alınamadığı bildirildi.
Yangının söndürülmesi için büyük bir mücadele verildiği, ancak yangının büyüyerek devam ettiği bildirildi.

Rum haber kaynakları, yangının Limasol’a doğru ilerlediğini ve rüzgarın da alevlerin gücünü artırdığını duyurdu.

Yangının başlangıç saatinin gece yarısı saatlerinde olmasının, olayın kundaklama olması olasılığını artırdığı ifade edilirken, Rum Orman Dairesi’nin de yangının birçok merkezi bulunup büyük bir alana yayılmasından dolayı kundakçıların “oldukça organize çalıştıklarını” açıkladığı bildiriliyor.
 

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