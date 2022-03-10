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Limanda konteyner içerisinde 132 kilo hintkeneviri

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Limanda konteyner içerisinde 132 kilo hintkeneviri
Rum polisi Narkotik Şube (İKAN) ekiplerinin önceki gün, Limasol Limanı’nda gerçekleştirdiği operasyon sonucunda, bir konteyner içinde 132 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirdiği bildirildi.
Alithia gazetesi, konteynerin 3 Mart’ta İspanya’dan Limasol Limanı’na giden bir gemiden indirildiğini ve içinde 915 torba hayvan yemi bulunduğunu; 8 Mart’ta mahkeme emriyle konteynerde yapılan aramada ise, içinde çok sayıda yem torbası olan 24 paletin yanı sıra, torbaların içine hava geçirmez poşetlerle gizlenmiş 132 kilo hintkeneviri bulunan 2 palet tespit edildiğini yazdı.
Gazete, İKAN ekiplerinin Interpol ve Europol ile temas halinde bulunduğunu kaydederken, olayla ilgili 38 yaşındaki bir kişinin tutuklandığını ve aleyhinde 8 günlük tutukluluk emri verildiğini belirtti.
Haberde, İKAN Müdürü Mihalis Katsunotos’un konuyla ilgili açıklama yaparak, bu uyuşturucunun ele geçirilmesiyle uyuşturucu tacirlerine büyük darbe vurulduğunu söylediği kaydedildi.
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