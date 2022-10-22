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Likit gaz depolama tesisi Kasım ayında hizmete girecek

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Likit gaz depolama tesisi Kasım ayında hizmete girecek
Larnaka’ya bağlı Vasiliko bölgesinde bulunan yeni likit gaz (LNG) depolama tesisinin Kasım ayında hizmete girmesi bekleniyor.
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren altı petrol şirketinin ortaklığıyla Larnaka’nın Vasiliko bölgesinde kurulan likit gaz (LNG) depolama tesisinin son testlerinin yapıldığını, tesisin tam kapasite kullanımın Kasım ayında başlamasının planlandığını yazdı.
Gazete, tesiste bulunan depoların son testlerinin yapılmakta olduğunu ve şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını belirtirken tesisin tam kapasite çalışmaya başlamasıyla birlikte Larnaka-Dikelya ana yolu üzerinde bulunan depo ve tesislerin Vasiliko’ya taşınacaklarını aktardı.
 
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