Leyen “Kıbrıs’ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz"

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde bugün yaptığı açıklamada, “Kıbrıs sorununda iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceklerini bir kez daha vurgulamak istediğini” söyledi

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Kıbrıs’ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceklerini bir kez daha yinelemek istediğini” açıkladı.

Rum haber kaynakları, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in, Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde bugün yaptığı açıklamada, “Kıbrıs sorununda iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceklerini bir kez daha vurgulamak istediğini” söylediğini aktardı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ziyaretine ilişkin bir soruya yanıt veren von der Leyen; “Geçen ay AB düzeyinde alınan kararların AB’yle iyi ilişkiler kurmak isteyen komşulara çok net mesajlar verdiğini” belirterek “AB’nin birliği en önemli şeydir ve bilmenizi isterim ki AB’deki 26 ülke de yanınızdadır” şeklinde konuştu.

“Komşularımızın, bir AB ülkesiyle, ki Kıbrıs’ta bunlardan biridir, hangi tonda konuşuyorlarsa AB’yle de o tonla konuştuklarını bilmelerini isteriz” ifadesini kullanan von der Leyen, “Bu konuda fikir birliğindeyiz, sizin yanınızdayız ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la gerçekleştirdiğim telefon görüşmesinde de bu konuda gayet nettim. Bu yüzden, tüm AB’nin tam desteğine sahipsiniz, rahat olun” şeklinde konuştu.