Letimbiotis: “Hristodulidis kazanımları ve Guterres Çerçevesini kabul etti”

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in New York’ta gerçekleştirilen üçlü görüşmede, “Guterres Çerçevesinin de içerisinde bulunduğu kazanımları kabul ettiğini” ifade etti.

Politis gazetesi: “Başkan, Guterres Çerçevesinin Dahil Olduğu Kazanımları Kabul Etti” başlığı atlında verdiği haberinde, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in “Politis” radyosuna yaptığı açıklamalara yer verdi.

Gazete, Rum hükümetinin, genişletilmiş beşli görüşme ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Hristodulidis arasında, yeni sınır kapılarının açılması konusunda yapılması öngörülen görüşmenin yıl sonundan önce gerçekleşmesi beklentisinde olduğunu yazdı.

Letimbiotis’in dünkü açıklamasında; “söz konusu görüşmelerin en kısa sürede yapılmasından yana olduklarını” söylediğini vurgulayan gazete, “genişletilmiş görüşme” konusunda ise Letimbiotis’in “üç garantör ülkenin katılacakları beşli görüşme öncesinde hazırlık nitelikli bir dörtlü görüşmenin (Yunanistan, Türkiye ve iki taraf) yapılmasının söz konusu olmadığını” vurguladığını yazdı.

Letimbiotis, Hristodulidis-Tatar görüşmesi konusunda ise, “Genel Sekreterin bu görüşmenin yapılmasıyla hemfikir olmasının, ilerleme ve başarı sağlanabileceğini gördüğünün bir göstergesi olduğunu” söyledi.

Hristodulidis’in üçlü görüşmede Guterres Çerçevesini olduğu şekliyle kabul ettiğinde dair iddiaların sorulması üzerine ise Letimbiotis; “Hedef, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden, Guterres Çerçevesi de dahil olmak üzere müzakere kazanımları korunarak yeniden başlamasıdır” yanıtını verdi.

