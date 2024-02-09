Lefkoşa’nın Rum kesiminde “Made in Turkey” işaretli tütün ve tütün ürünü

Lefkoşa’nın güney kesiminde kafeterya işleten bir Kıbrıslı Rum, tasarrufunda bulundurduğu büyük miktarda tütün ürününün Türkiye menşeli olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Fileleftheors’un haberine göre gümrük ekipleri Salı günü Lefkoşa’nın Rum kesiminde gerçekleştirdiği operasyonda, sadece gümrük vergisinin 105 bin Euro olduğu tahmin edilen büyük miktarda tütün ürünü ele geçirdi.

Rum polisi konuyla ilgili olarak 42 yaşındaki babası ile birlikte kafeterya işleten 21 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u yakalayıp hakkında mahkemeden 4 gün tutukluluk emri aldı. 42 yaşındaki baba ve operasyon sırasında kaçan bir kişi daha gözaltına alarak sorguladı. Babanın, bugün serbest bırakılması bekleniyor.

Gümrük memurlarının Salı günü düzenlediği operasyonda biri baba ile oğulun işlettiği kafeteryada, diğeri de ikamet yerlerindeki iki depoda, sadece gümrük vergilerinin 105 bin 814,82 Euro olduğu tahmin edilen 10 bin gramın üzerinde tütün, 380 karton sigara, 1690 karton ısıtmalı sigara, 6 bin 515 gram nargile tütünü, 1275 gram da pipo tütünü bulundu.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak “üzerlerinde Made in Turkey” işareti bulunan tütün ve ürünlerinin Ada’ya Türkiye’den geldiğine ve Güney Kıbrıs’a Dereliköy-Akıncılar-Arpalık arasındaki bir bölgeden geçirildiğine inanıldığını yazdı.

Habere göre 21 yaşındaki Rum, gümrüksüz/vergisi ve KDV’si ödenmemiş ürün bulundurmak, Yeşil Hat Tüzüğü ile ilgili yasakları ihlal, satmak üzere fikri mülkiyet hakkını ihlal eden emtia bulundurmak ile itham ediliyor ve yargılanması halinde 3 yıla kadar hapis cezası alabilir.

