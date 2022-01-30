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Lefkoşa Rum kesiminin bütün kanalizasyon atığı artık Haspolat’a akıyor

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Lefkoşa Rum kesiminin bütün kanalizasyon atığı artık Haspolat’a akıyor
 Lefkoşa (Rum) Kanalizasyon Konseyi, 30 Aralık 2021’de yaşanan taşkın nedeniyle Haspolat Arıtma Tesisine giden kanalizasyon hattının Kaymaklı’daki sanayi bölgesi yakınlarında ve ara bölgedeki bölümlerinde çökmesi nedeniyle yaşanan sorunun dün itibarıyla çözüldüğünü açıkladı.
Haravgi’nin haberine göre, BM Barış Gücü ile işbirliğinde başlatılan tamir ve yenileme çalışmalarının 19 Ocak’ta tamamlandığını kaydeden Konsey, 28 Ocak sabahı itibarıyla Lefkoşa Rum kesiminin bütün kanalizasyon atığının Haspolat’a aktarımına başlandığını açıkladı. Konsey, çökme nedeniyle bölgede olumsuzluk yaratan kötü kokunun birkaç güne kadar düzeleceğine işaret etti. 
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