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Lefkoşa Rum Belediyesi, Başpiskoposu cezalandırıyor

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Lefkoşa Rum Belediyesi, Başpiskoposu cezalandırıyor
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Başpiskopos II. Hrisostomos’un, Lefkoşa’nın güneyinde koruma altındaki tarihi eser nitelikli dört binayı  “tehlike arz ettikleri” gerekçesiyle belediyeden izin almadan buldozerlerle yıktırmasına tepkiler sürüyor.
Fileleftheros gazetesi, Lefkoşa Rum Belediyesi Meclisi’nin bugün toplanarak, Başpiskopos’un bölgeye inşa ettirmek istediği katedral için gerekli inşaat izninin oylamaya sunulması için “savaş vereceğini” yazdı.
Gazete, Belediye Meclisi’ndeki AKEL, DİSİ, DİKO, Dayanışma Hareketi ve Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği üyelerinin tümünün aynı görüşte olduklarını; hatta bazılarının, katedral inşasına karşı çıktıklarını kaydetti.
Haberde, Belediye Meclisi’nden katedral inşasının izninin iptal edilmesi kararı çıkması durumunda, belediyenin mahkemeye başvurarak iznin iptali için karar üretilmesini talep etmesi gerekeceği ifade edildi.
NEOFİTU’DAN YASA ÖNERİSİ
Gazete, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, yapıların yeniden inşa edilmesi ve sahiplerinin borçlandırılmasına yönelik yasa önerisi hazırladığını yazdı.
Haberde, bu yasa önerisiyle ayrıca, Şehir Planlama Dairesi’ne, yapının değeri kadar para cezası kesme yetkisi verileceği belirtildi.
UNESCO DEVREYE GİRDİ
Öte yandan Haravgi gazetesi de, binaların yıkımının UNESCO’ya kadar gittiğini ve “UNESCO Kıbrıs Ulusal Komisyonu”nun, Rum Yönetimi’ne yasaları uygulaması ve sorumlulara gerekenin yapılması çağrısında bulunduğunu yazdı.
Haberde, Başpiskopos II. Hrisostomos’a da, yıktırdığı binaları tamir ettirmesi ve kültürel mirası korunmasına bağlı kalması çağrısının yapıldığı kaydedildi.
 
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