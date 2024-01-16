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Lefkoşa Rum Belediyesi başkan adayları netleşmeye başladı

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Lefkoşa Rum Belediyesi başkan adayları netleşmeye başladı
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Güney Kıbrıs’ta bu yıl içerisinde yapılacak yerel seçimler çerçevesinde, Lefkoşa Rum Belediyesi başkanlığı için adaylığını koyacak kişilerin netleşmeye başladığı haber verildi.
Bugüne kadar merkez sağ partileri olan DİSİ, DİKO ve DİPA’nın desteğine sahip olan Nikos Tornaritis’in hali hazırda belediye başkanlığı için seçim kampanyasına başladığını, Haralambos Pruncos’un ise resmen adaylığını ilan ettiğini yazan Fileleftheros, Pruncos’un bağımsız aday olarak ilan edildiğini ancak Akel, VOLT ve Ekologların desteğini alacağının kesin olarak addedildiğini ekledi.
 
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