Lefkoşa'da bir saat arayla iki ölümlü kaza

İngiliz bilim insanları kış aylarında ortaya çıkacak ikinci bir yeni tip corona virüs (Covid-19) dalgası nedeniyle yalnızca İngiltere'de 120 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini hesapladı. Çalışmada, virüsün soğuk havada daha uzun süre hayatta kalabileceği ve insanların içeride daha fazla zaman harcadıklarında yayılma olasılığının çok daha yüksek olduğu ortaya konuldu