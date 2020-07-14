56 dolara alınan vazo 9 milyon dolara satıldı
56 dolara alınan vazo 9 milyon dolara satıldı
6 0
Cage açıldı, Kıbrıs'ta yer yerinden oynadı
Cage açıldı, Kıbrıs'ta yer yerinden oynadı
53 0
 
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için bir sergi daha
Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için bir sergi daha
17 0
Vaka sayısı 13 milyona yaklaştı
Vaka sayısı 13 milyona yaklaştı
41 0
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 4 asker öldü
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma: 4 asker öldü
35 0
Lefkoşa'da Macila Kazandı
Lefkoşa'da Macila Kazandı
61 0
Hasret sona erdi
Hasret sona erdi
58 0
banner460

Lefkoşa'da bir saat arayla iki ölümlü kaza

banner27

Lefkoşa'da bir saat arayla iki ölümlü kaza
14 Temmuz 2020 Salı 12:30

Lefkoşa’da dün bir saat arayla iki ölümlü trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

Alithia gazetesi, kazalardan birinin Makedonittisa semtinde meydana geldiğini ve 51 yaşındaki otobüs şoförünün, kendi otobüsünün altında kalarak can verdiğini yazdı.

Haberde, şahsın, el frenini çekmeden park ettiği otobüsünden indiği sırada, aracın hareket etmesiyle altında kalarak can verdiği belirtildi.

Gazete, bir diğer kazanın ise Kennedy Caddesi’nde meydana geldiğini ve 73 yaşındaki motor sürücüsünün, karşı yönden gelen araçla çarpışarak ağır yaralandığını; kaldırıldığı hastanede de yaşamını yitirdiğini yazdı.

banner342
"Kapalı Maraş için TMK'ya toplu başvurular ciddi tehlike içerir"
"Kapalı Maraş için TMK'ya toplu başvurular ciddi tehlike içerir"
15 0
Güney Kıbrıs'a seyahat edeceklere uçuş kartı doldurma zorunluluğu
Güney Kıbrıs'a seyahat edeceklere uçuş kartı doldurma zorunluluğu
6 0
Güney Kıbrıs'ta bir yeni vaka daha
Güney Kıbrıs'ta bir yeni vaka daha
25 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.