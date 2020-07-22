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“Ledra kararı artık iki lidere kalmış”

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Rum Epidemiyoloji Grubu üyesi Karayannis “Her iki taraftaki epidemiyolojik görüntü oldukça iyi...Ledra kararı artık iki lidere kalmış” diyerek kararın artık siyasi olduğunu belirtti

“Ledra kararı artık iki lidere kalmış”
Rum Epidemiyoloji Grubu üyesi, “Lefkoşa Üniversitesi” Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji/Moleküler Viroloji bölümü öğretim görevlisi Petros Karayannis, gerek KKTC’deki gerek Rum tarafındaki epidemiyolojik görüntünün oldukça iyi olduğunu söyledi.  
Rum haber kaynaklarına göre Karayannis, Lokmacı kapısının açılması kararının artık siyasi ve iki lidere kalmış bir şey olduğunu söyledi. 
İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin telekonferans yöntemiyle dün gerçekleştirdiği görüşmeyi Rum Haber Ajansı’na değerlendiren Karayannis “Geçiş noktalarında her iki tarafça alınan güvenlik önlemleri normal işliyor. Her iki taraftaki epidemiyolojik görüntü de iyidir. Ledra’yla (Lokmacı) ilgili karar artık epidemiyoloji grubuna tabi değil, siyasidir” dedi. 
Karayannis, Lokmacı kapısını açıp açmamanın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e kalmış olduğunu sözlerine ekledi. 

 
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