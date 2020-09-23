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Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor

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Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Larnaka’da yarından itibaren, lokantalar hariç, ev içinde veya kamusal alanlardaki toplanmalarda en fazla 10 kişinin bulunmasına izin verileceğini duyuruldu

Larnaka’da, yarın itibarıyla bir dizi tedbir hayata geçiriliyor

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarının son günlerde en çok artış gösterdiği Larnaka’da, yarın itibarıyla iki hafta süreyle geçerli olacak bir dizi tedbir hayata geçiriliyor.

Rum haber kaynakları, Larnaka’da yarından itibaren, lokantalar hariç, ev içinde veya kamusal alanlardaki toplanmalarda en fazla 10 kişinin bulunmasına izin verileceğini duyurdu.

Yeni tedbirlere göre ayinlere de kısıtlamalar getirilirken, sağlık protokollerinin korunması kaydıyla, ibadet edilecek alanda en fazla 75 kişinin bulunmasına izin verilecek.

Larnaka’da oynanacak maçların seyircisiz olması da kararlaştırılırken, lokantalarda da iç mekanda en fazla 75, dış mekanda ise 150 kişi bulunabilecek. İç mekandaki müşteriler için en az 3 metre, dış mekandaki müşteriler içinse en az 2 metre sosyal mesafe kuralı uygulanacak. Aynı masada 10 kişiden fazlası oturmayacak.

Düğün ve vaftiz törenlerinde kokteyl partisi ve tebrik olmayacak, yalnızca en fazla 350 kişinin katılabileceği bir yemek verilebilecek.

Bu arada, Larnaka’da yarın itibarıyla 3 bin kişiye test yapılacak.

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