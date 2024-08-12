banner913
banner932
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
Üzüm Festivali'nde muhteşem son
10 0
"Üçlü görüşme, istişarede kaldı"
28 0
 
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
Hükümet pazarlıklarında kurum dağılımı sonlanıyor
40 0
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
Uluslararası Plaj Güreş müsabakaları yapıldı
22 0
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak
34 0
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı
29 0
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
Patlatma Taş ve Mermerler kaliteyi sembolize ediyor!
55 0
banner1032

Larnaka’da 2,5 ayda 20 plaj hırsızı yakalandı

banner1020

Larnaka’da denize giren kişilerin plajda bıraktığı para ve kişisel eşyaları çalınıyor. Rum polisi son aylarda çoğu çocuk 20 kişiyi plaj hırsızlığından tutukladı.

banner1045
Larnaka’da 2,5 ayda 20 plaj hırsızı yakalandı
banner971
Fileleftheros Rum polisinin şikayet üzerine son 2,5 ay içerisinde 20 kişiyi özellikle Hurmalar diye bilinen sahil kısmında denize girenlerin kişisel eşya ve parasını çalmaktan tutukladığını yazdı.
Haberde tutuklananlar arasında çok sayıda çocuk da bulunduğu hatta çocuklardan birinin aynı hafta içerisinde iki kez yakalandığı bilgisi de aktarıldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.