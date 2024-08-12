Larnaka’da 2,5 ayda 20 plaj hırsızı yakalandı

Fileleftheros Rum polisinin şikayet üzerine son 2,5 ay içerisinde 20 kişiyi özellikle Hurmalar diye bilinen sahil kısmında denize girenlerin kişisel eşya ve parasını çalmaktan tutukladığını yazdı.
Haberde tutuklananlar arasında çok sayıda çocuk da bulunduğu hatta çocuklardan birinin aynı hafta içerisinde iki kez yakalandığı bilgisi de aktarıldı.
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