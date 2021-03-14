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Larnaka’da 1 kilo hintkeneviri ele geçirildi

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Larnaka’da 1 kilo hintkeneviri ele geçirildi
Larnaka’da 34 yaşındaki bir şahıs dün tasarrufunda bulunan bir kilo hintkeneviri ile Rum Narkotik Polisi (İKAN) ekiplerince yakalandı.
Aldığı bir ihbarı değerlendirerek, şahsın aracını durduran ve vere arama yapan polis, iki ayrı paket içerisinde sarılı halde uyuşturucu buldu ve şahsı gözaltına aldı.
Rum kaynaklarına göre, söz konusu şahıs, bugün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
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