Larnaka havalimanında 26 kilo Marihuana ele geçirildi

Larnaka havalimanında 18 yaşındaki bir İngiliz yolcunun tasarrufunda geçen pazartesi sabahı yaklaşık 26 kilo marihuana ele geçirildiği haber verildi.

18 yaşındaki kadın yolcunun tasarrufunda ele geçirilen 25 kilo 612 gram uyuşturucunun son zamanlarda havalimanında ele geçirilen en büyük miktarlardan biri olduğunun düşünüldüğünü yazan Politis gazetesi, bir ihbarı değerlendiren Rum polisinin 18 yaşındaki şahsı adaya gelişinin hemen ardından kontrol amaçlı durdurduğunu ve söz konusu şahsın valizindeki 43 naylon paket içerisinde uyuşturucu maddenin tespit edildiğini belirtti.

Polisin uyuşturucu maddeye el koyduğunu kaydeden gazete, 18 yaşındaki şahıs yanı sıra uyuşturucuların alıcısı olduğundan söz edilen 29 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un da tutuklandığını ve iki şahsın dün Larnaka mahkemesine sevk edildiğini ifade etti.

Gazete 18 yaşındaki İngiliz’in uyuşturucuları Güney Kıbrıs’a getirmek için Bangkok-Dubai-Larnaka güzergahını izlediğini de ekledi.

