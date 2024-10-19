Larnaka Havalimanı sitesine siber saldırı

Larnaka Havaalanı işletmecisi “Hermes Airport” şirketinin internet sitesine siber saldırı gerçekleştirildi.
Haravgi ve diğer gazeteler, “Hermes Airport” şirketi tarafından yapılan açıklamada, şirketin internet sitesine siber saldırı girişiminde bulunulduğunun ancak bu saldırının önlendiğinin duyurulduğunu yazdılar.
Açıklamada ayrıca, söz konusu sitenin bilgilendirme hizmeti veren bir site olduğu ve havaalanının sistemiyle herhangi bir bağlantısının bulunmadığı da vurgulandı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.