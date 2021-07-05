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Larnaka Havalimanı'nda 27,5 kilo marihuana tespit edildi

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Larnaka Havalimanı'nda 27,5 kilo marihuana tespit edildi
Rum Narkotik Şube polislerinin, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Larnaka Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmak isteyen iki kişinin bagajında toplam 27,5 kilo marihuana tespit ettiği belirtildi. 
Politis gazetesi, Rum Narkotik Şube polislerinin, yurt dışından gelerek Larnaka Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapmak isteyen 32 yaşındaki kişinin bagajında içerisinde toplam 14 kilo 470 gr. marihuana olan 22 adet naylon poşet, 41 yaşındaki kişinin bagajında ise içerisinde 13 kilo 39 gr marihuana bulunan 8 naylon poşet tespit ettiğini yazdı.
Gazete, polisin, bahse konu kişilerin yanı sıra uyuşturucuyu teslim alacağı düşünülen 47 yaşındaki erkek şahsı da tutukladığını belirtti. 
Habere göre, 3 zanlı, haklarında 8 gün tutukluluk emrinin verildiği Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
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