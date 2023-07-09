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Kuzeyden akaryakıt alan ticari araçlara yönelik denetimler sıklaştı

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Kuzeyden akaryakıt alan ticari araçlara yönelik denetimler sıklaştı
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Ticari araçlar, kamyonlar, otobüsler ve taksilerin, Güney Kıbrıs'taki Gümrük Dairesi tarafından KKTC’den akaryakıt alımı konusunda yapılan denetimlerin hedefinde olduğu belirtildi.
Fileleftheros gazetesine göre, Gümrük Dairesi Basın Sözcüsü Andreas Konstantinu, KKTC’den akaryakıt alınması konusunda yaptığı açıklamada, amacın, özel şahıslara değil, ticari maksatlı olarak Kuzey’den Güney Kıbrıs’a akaryakıt taşıyanlara ceza kesmek olduğunu ifade etti.
Bu durumun (ticari amaçlı akaryakıt taşınması) Kıbrıslı Türkler için de geçerli olduğunu savunan Konstantinu, özel araçlara yönelik denetimlerin, belli bir kişinin her gün akaryakıt almak için Kuzey’e geçtiğine dair bilgilerin veya makul şüphelerin bulunduğu zaman yapıldığını belirtti.
Gazete, bu yöndeki denetimde ise sınır kapılarından geçişte ve çıkışta, akaryakıt göstergesine bakıldığını, ayrıca kesilen cezanın litre başına 4 Euro olduğunu yazdı.
 
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