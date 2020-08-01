Kuzey'den 15 Suriyeli kaçak göçmen Güney'e geçti

14 erkek ve bir kadından oluşan Suriyeli bir mülteci grubunun önceki gün sabah “Strovilya” (Akyar) bölgesindeki ara bölgeden Güney Kıbrıs’a geçerken “Ay. Nikolau” İngiliz Üsleri görevlileri tarafından tespit edildikleri ve siyasi sığınma talebinde bulunmalarının ardından “Purnara” mülteci kampına götürüldükleri belirtildi

Rum basını, KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçtiği iddia edilen kaçak mültecilere ilişkin haberlere yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs’ın “Kavo Greko” burnunun 8 deniz mili açığında, içerisinde 10 Suriye uyruklu şahsın bulunduğu bir teknenin tespit edildiğini, teknedekilerin tespit edilmesinin ardından gidecekleri yere karar vermek için 10 saat teknede beklediklerini iddia etti.

Gazete, teknedeki şahısların gıda maddesi ve su talebinde bulunduklarını ve bu taleplerinin ise karşılandığını belirtirken, muhtemelen Türkiye’den harekete geçen teknedekilerin denizde 10 saat beklediklerini aktardı.

Haberde, söz konusu Suriyelilerin en nihayetinde dün akşam Gazimağusa’dan (KKTC) Güney Kıbrıs’a geçiş yaptıkları, sorgulanmalarının ardından ise 14 gün karantinada tutulacakları kabul alanına götürüldükleri iddia edildi.

Gazete, KKTC’den Güney Kıbrıs’a kaçak geçiş yapan bir başka Suriyeli mülteci grubuna ilişkin habere de yer verdi.

Haberde, 14 erkek ve bir kadından oluşan Suriyeli bir mülteci grubunun dün sabah “Strovilya” (Akyar) bölgesindeki ara bölgeden Güney Kıbrıs’a geçerken “Ay. Nikolau” İngiliz Üsleri görevlileri tarafından tespit edildikleri ve siyasi sığınma talebinde bulunmalarının ardından “Purnara” mülteci kampına götürüldükleri belirtildi.

Gazete, 15 Suriyelinin verdikleri ifadelerde, Türkiye’den KKTC’de geldiklerini ve sabah da Güney Kıbrıs’a geçtiklerini söylediklerini iddia etti.

Öte yandan Haravgi gazetesi, gemiyle gelen mülteciler konusunda farklı bilgilere yer verdi.

Haberde, Rum sahil güvenlik gemisinin, mültecilerin teknesini KKTC’ye yönlendirmeye çalıştığını, teknedekilerin bazılarının suya atlayarak “Kappari” bölgesinde kıyıya ulaştıklarını, bazılarının ise ara bölgede yürüyerek Güney Kıbrıs’a geçtikleri iddia edildi.

Gazete, üçüncü bir grubun ise tekneyle “Mağusa’ya” gittiklerini ve daha sonra Güney Kıbrıs’a döndüklerini iddia ederken, Rum sahil güvenlik gücünün mültecileri kovma eyleminin ise “saatler süren müzakereler gerçekleştirme” şeklinde lanse edildiğine dikkat çekti.