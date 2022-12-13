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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Kuzey'den elektrik alınması gündemde

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Dikelya’daki elektrik santralinin çalışmasına son verilecek olması sebebiyle Güney Kıbrıs'ın KKTC’den elektrik alması gündemde

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Kuzey'den elektrik alınması gündemde
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Güney Kıbrıs’ın Dikelya’daki elektrik santralinde bulunan 10 ünitesinden 6’sının, çevre kirliliğine sebebiyet verdikleri gerekçesiyle yarından itibaren kapatılacak olmasının Güney Kıbrıs’ta yaratacağı enerji açığının KKTC’den karşılanmasının gündemde olduğu iddia edildi.
Politis gazetesi, “İşgal Bölgelerinden Elektrik Alınması Olası” başlığı altında verdiği haberinde, Dikelya’da bulunan ve çevre kirliğine sebebiyet verdiği gerekçesiyle yarın (14 Aralık 2022) Rum Elektrik Kurumu çalışanları tarafından kapatılacak elektrik santralinin 6 ünitesinin Güney Kıbrıs’ta elektrik kesintisine sebebiyet vereceğinden KKTC’den elektrik alımının gündemde olduğunu yazdı.
Gazete, Güney Kıbrıs’ta yarından itibaren uygulanması beklenen planlı elektrik kesintilerinin giderilebilmesi adına gündeme gelen çözümlerden birinin, KKTC’den elektrik alınması olduğunu belirtirken, KKTC ile Güney Kıbrıs elektrik şebekelerinin birbirlerine bağlı olmasından ötürü bunun kolaylıkla yapılabileceğini vurguladı.
Rum Elektrik Kurumu’nda (AİK) örgütlü sendika çalışanlarının, çevre kirliğine sebebiyet veren söz konusu 6 ünitenin faaliyetlerini sonlandırmakta kararlı oldukları da ifade edildi.
 
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