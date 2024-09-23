Kuyumcudan 15 bin euroluk soygun

Larnaka’da bir kuyumcu dükkanından 15 bin euro değerinde altın çalındığı belirtildi.

Alithia ,gazetesi polisin araştırmasına göre olayın geçtiğimiz Cuma sabaha yakın meydana geldiğini, faillerin ise içeriye, kuyumcu dükkanın tavanındaki delikten girmeyi başardıklarının belirlendiğini yazdı.

Habere göre dükkan üzerinde eski ve terk edilmiş bir de evin bulunduğu belirlendi.

