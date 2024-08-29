Kuryeler arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı

Larnaka’da Afganistan ve Pakistan uyruklu kuryeler arasında çıkak kavgada bir kişi göğsünden aldığı bıçak darbesi sonucunda ağır yaralandı.

Politis ve diğer gazeteler, Larnaka’da dün akşam meydana gelen olayda, bir yemek şirketi için çalışan kuryelerin, dağıtım sırasının kimde olduğu konusunda kavgaya tutuştuklarını, kavga sonucunda bir kişinin göğsünden bıçakla yaralandığını yazdılar.

Gazete, söz konusu şahsın yoğun bakımda tedaviye alındığını, 25 yaşındaki Afgan uyruklu şahsın ise tutuklandığını aktardı.

