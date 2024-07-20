Künzel Rum Ağır Ceza Mahkemesi önüne çıkarılacak

Esentepe’de inşa edilen konutların Almanya’da satışı için aracılık yapmak suçlamasıyla tutuklanan Ewa Isabella Künzel (49) isimli Alman kadının Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılacağı bildirildi.
Alithia ve diğer gazeteler, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dün hakim karşısına çıkarılan Künzel’in, Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davasının 17 Eylül’de görülmesine ve dava gününe kadar tutukluluğunun devam etmesine karar verildiğini yazdı.
Habere göre, Kaza Mahkemesi, Güney Kıbrıs’ta adına kayıtlı gayrı menkul bulunmadığı, sadece KKTC’de gayrı menkule sahip olduğu saptanan Künzeli’in KKTC ile bağlantılarından dolayı yargıdan kaçma ihtimali yüzünden tutukluluğunun devamına hükmetti.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.