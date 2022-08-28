“Kronos-1” hedefinde keşfedilen doğalgaz beklentileri karşılamıyor

6’ıncı parseldeki “Kalipso” hedefinin de ticari açıdan istifade edilebilir olmadığını belirten gazete, “Kronos-1” ile “Zeus” hedefindeki gaz miktarının 6’ıncı parseli değerli kılmadığını ve önemli bir yeniliğe yol açmayacağı iddia edildi

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki “Kronos-1” hedefinde keşfedilen 2,5 trilyon ayakküp doğalgazın beklentileri karşılamadığı bildirildi.

Kathimerini gazetesi “Nihayetinde Kıbrıs MEB’i Zengin mi Değil mi? Kathimerini’nin elindeki Belgeye Göre Bulunan Miktar Beklentilerle Bağdaşmıyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, “Kronos-1” hedefinde bulunan doğalgazın olumlu bir gelişme olduğunu; buradaki doğalgaz yatağının sözde “MEB” içerisinde bulunan beşinci yatak olduğunu ve bölgedeki jeopolitik role olumlu katkıda bulunduğunu yazdı.

Gazete, buna rağmen son yıllarda meydana gelen büyük beklentilerin karşılanmadığını; gazetenin elindeki belgeye göre ExxonMobil’in faaliyet gösterdiği 10’uncu parselde 5-8 trilyon ayakküp doğalgaz bulunduğuna dair değerlendirmelerin abartılı olduğunu, “Glafkos” hedefinde de çok daha az miktarda doğalgaz bulunduğunu kaydetti.

6’ıncı parseldeki “Kalipso” hedefinin de ticari açıdan istifade edilebilir olmadığını belirten gazete, “Kronos-1” ile “Zeus” hedefindeki gaz miktarının 6’ıncı parseli değerli kılmadığını ve önemli bir yeniliğe yol açmayacağını yazdı.

Gazete, geriye yine ExxonMobil’in ruhsat sahibi olduğu 5’inci parselin yaratacağı perspektifle Total-ENI konsorsiyumunun 7’inci parseldeki taahhüdünü yerine getirip getirmeyeceğinin kaldığını kaydetti.

Haberde, Total/ENI konsorsiyumunun, ruhsatı aldığı 2019 yılının Eylül ayından beri 7’inci parselle ilgilenmeyip verilen ruhsatta 2025 yılına kadar uzatma istediği ve bu durumun, Rum Yönetimi’nde hoşnutsuzluk yarattığı anımsatıldı.



Rum Yönetimi’nin atacağı sonraki adımlar



Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, Rum Yönetimi’nin doğalgazda atacağı sonraki adımlarla ilgili bilgilere yer verdi.

Gazete, Total-ENI konsorsiyumunun “Tungsten Explorer” adlı sondaj platformunu 21 Ağustos’tan itibaren 6’ıncı parsel içerisindeki “Zeus-1” hedefine taşıdığını mevcut verilere göre burada sondaj çalışması yapıp doğalgaz bulacağı değerlendirmesinin yapıldığını yazdı.

Haberde, buradaki sondaj çalışmasının 21 Kasım’a kadar süreceği ve bu doğrultuda 278/22 sayılı Navtex yayınlandığı ifade edildi.

Gazete, ExxonMobil-Qatar Petroleum konsorsiyumunun 10’uncu parsel içerisinde bulunan “Glafkos-2” hedefinde bulunduğu tahmin edilen 5-8 trilyon ayakküp doğalgaz için yaptığı sondaj çalışmalarının sonuçları öncesinde, 5’inci parselde sismik araştırma yapılacağını yazdı.

Bu sismik araştırmaların yeni bir yöntemle yapılacağını kaydeden gazete, sismik araştırmalar için iki gemi birden kullanılacağını ve böylelikle doğruluk payının artırılacağını belirtti.

Haberde, “Chevron” şirketinin “Afrodit” yatağında 2023 yılının Mart ayında yapacağı teyit sondajının ise askıda olduğu ve ilk doğalgazın buradan çıkarılacağına yönelik değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.

Gazete, her ne kadar şu anda tam olarak hesaplanamasa da, Güney Kıbrıs’ın sözde “MEB”inde yaklaşık 11,7-14,7 trilyon ayakküp doğalgaz bulunduğunu yazdı.

