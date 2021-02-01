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Kötü hava şartları Güney'i de vurdu

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Kötü hava şartları Güney'i de vurdu
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 Kötü hava şartlarının geçtiğimiz Cumartesi akşamı Güney Kıbrıs’ta da etkili olduğu haber verildi.
Cumartesi etkili olan kötü hava şartlarının Rum kesiminde birçok bölgede büyük yıkımlar yaşanmasına neden olduğunu yazan Alithia gazetesi, şiddetli rüzgar yüzünden ağaçların kökünden söküldüğünü, Limasol bölgesinde bir evin ahşap çatısının uçtuğunu aynı zamanda Larnaka bölgesinde bir otelde ve bazı evlerde geniş çaplı hasar meydana geldiğini kaydetti.
Rüzgarın şiddetinin sekiz bofora kadar ulaştığını yazan gazete, kötü hava şartları yüzünden Baf ilçesinde bulunan iki hayvan çiftliğinin de büyük zarar gördüğünü belirtti.
Hava şartları yüzünden Lefkoşa Rum kesimi, Limasol ve Larnaka’daki birçok bölgenin elektriksiz kaldığını da yazan gazete, Rum İtfaiye Biriminin de birçok yardım çağrısına karşılık verdiğini belirtti.
Haberde, Rum İçişleri Bakanlığının bugün meydana gelen zararları kayda geçirmeye başlayacağı da ifade edildi.
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