Koruçam'da yeni ilkokul yapımı için AB yetkilileri köylüleri ikna turunda

AB’den yetkililerin, Koruçam’a (Kormakitis) giderek, köyde bulunan eski ilkokul binasının yıkılarak yerine yenisinin yapılması konusunu görüştükleri bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Koruçam’da yaşayan Maronitlerin, köyde bulunan ilkokul binasının yıkılma kararına tepki göstermeleri üzerine, binanın AB finansmanıyla yıkılarak yerine yenisinin inşa edileceği konusunda köylüler bilgi vermek amacıyla AB yetkililerinin dün köye giderek görüşmeler gerçekleştirdiklerini yazdı.

Gazete, AB yetkililerinin, söz konusu binanın çok eski olması sebebiyle tehlike arz ettiği ve yıkılmasının akabinde yerine yenisinin yapılacağı konusunda bilgi verdiğini belirtirken, Maronit toplumundan belli başlı bazı kişilerin, manevi değerleri gerekçe göstererek binanın yıkımına karşı çıktıklarını da aktardı.

Habere göre, 1964 yılında yapımı tamamlanan okul son olarak 1997 yılında bir öğretmen ve bir öğrenciyle hizmet verdi.

Yapılması planlanan yeni binanın ilkokul olarak hizmet vermenin yanı sıra, seminer ve diğer aktiviteler ile 74 yataklı bir kamp binası olarak da hizmet vermesinin planlandığı vurgulandı.