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Koronavirüs testleri için 8 milyon Euro

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Koronavirüs testleri için 8 milyon Euro
13 Temmuz 2020 Pazartesi 12:55

Haravgi gazetesi Rum hükümetinin, koronavirüs testleri için laboratuvarlarla imzaladığı sözleşmelerin değerinin 8.1 milyon Euro’ya ulaştığını yazdı.

Gazete, Rum Meclisi’ne sunulan verilere dayanarak yüklü bir meblağın, özel testler için de ödendiğini çünkü ilk başta test ücretinin 170 Euro olduğunu ancak baskılar neticesinde bunun 50 Euro’ya düşürüldüğünü anımsattı.

Gazete, Rum Meclisi’ne sunulan verilere dayanarak, devletin şu ana kadar testlerle ilgili imzaladığı veya yakın zamanda 17 laboratuvarla imzalayacağı sözleşmelerin 8.1 milyon Euro değerinde olduğunu yazdı.

KARANTİNA OTELLERİNE GÜVENLİK GÖREVLİLERİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN 100 BİN EURO

Haravgi gazetesi, Turizm Müsteşarlığının, pandemi önlemleri kapsamında yer alan C kategorisindeki ülkelerden Güney Kıbrıs’a gelecek yolcuların misafir edileceği otellere güvenlik görevlilerin yerleştirilmesi amacıyla Rum Meclisi Maliye Komitesi’ne 100 bin Euro’luk ödeneğin serbest bırakılması talebinde bulunduğunu yazdı.

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