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Koronavirüs hastalarına reçeteyle Paxlovid ilacı verilmesine başlanacak

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Koronavirüs hastalarına reçeteyle Paxlovid ilacı verilmesine başlanacak

Güney Kıbrıs’ta testler (PCR veya antijen) neticesinde pozitif olduğu tespit edilen aynı zamanda hastalığı hafif ve orta geçiren  koronavirüs hastalarına yarından itibaren reçeteyle Paxlovid isimli tabletin verilmesine başlanacağı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Paxlovid isimli ilacın, Sağlık Bakanlığı Ad Hoc Komitesi tarafından  ortaya konulan kriterlere uyan hastalara verildiğini güvence altına almak için ilacı yazacak olan doktorların, GESİ Bilgi Sisteminde yer alan bir takım soruları da yanıtlamaya çağrıldığını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca, Paxlovid isimli tabletin belirli hastanelerden temin edilebileceğini yazarken bunların isimlerine de yer verdi.

REFERANS HASTANESİ’NDE 4 HASTA

Fileleftheros  gazetesi bir başka haberinde, Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas’ın açıklamalarına dayanarak, koronavirüs nedeniyle hastanelerde tedavi gören  hasta sayısının azaldığını yazdı.

Habere göre, Sağlık Bakanlığı Mihalis Hacıpantelas yaptığı açıklamada şu anda Referans Hastanesi’nde 4 kişinin Covid-19 tedavisi gördüğünü, hastanenin şu anda artık normal çalışma düzenine geçtiğini ifade etti.

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