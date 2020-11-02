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Koronavirüs, Güney'de tarım sektörünü de vurdu

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Koronavirüs, Güney'de tarım sektörünü de vurdu
Güney Kıbrıs’ta, koronavirüsün yayılmaması için alınan tedbirlerin tarım sektörünü de vurduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sebze ve meyve tüketiminde azalma olduğunu, bundan dolayı da tarımsal ürünlerin ticaretinin zorlaştığını yazdı.

Karantina, restoran ve turistik tesislerin kapalı olması, uçuşların iptal edilmesi, turist sayısının azalması, halk pazarlarının kapanması gibi olguların tarım sektörüne büyük darbe vurduğunu yazan gazete, sonuç olarak üreticilerin gelirlerinde de büyük azalma olduğunu belirtti.

Gazete haberinde ayrıca, Rum Tarım Bakanlığı’nın, tarım sektörünün desteklenmesi için Bakanlar Kuruluna bir dizi destek programı sunduğunu anımsatırken, çeşitli sektörlere verilen maddi destekle ilgili ayrıntılara da yer verdi.

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