Korona virüse karşı geliştirilen hap Güney Kıbrıs’ta

MSD firması tarafından korona virüse karşı geliştirilen hapın Güney Kıbrıs’ta bulunduğu, ilacın yalnızca hastanelerin eczaneleri tarafından verileceği ve protokollere uyulması için sıkı bir kontrol yapılacağı haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Omega’da yer alan bir programa konuk olan Rum Eczacılık Hizmetleri Müdür Yardımcısı Elena Panayotopulu, ilacın yalnızca belirli bir vatandaş kategorisiyle ilgili olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs tarafından toplam 5 bin 500 hap teslim alınacağı ve araştırmalara göre bahse konu hapın ciddi hastalık ve ölüm ihtimalini azalttığı belirtildi.

Hapın aile hekimleri tarafından reçete edileceğini ve ciddi kontrendikasyonları bulunduğundan katı bir protokol bulunacağını dile getiren Panayotopulu, ilacın, nüfusun hassas gruplar ve 65 yaş üzeri kişiler gibi belirli gruplarına verileceğini ve bütün hastalar için olmayacağını ifade etti.

İlacın hamile ve emziren kişilere verilmesinin yasak olduğunu da dile getiren Panayotopulu, önümüzdeki ay ise Güney Kıbrıs’a Pfizer’in hapının gelmesinin beklendiğini söyledi.

Bu ilacın da Covid-19 tanısı almış kişilerin semptom göstermeye başlamasıyla birlikte 5 gün içinde kullanılması gerektiğini ifade eden Panayotopulu, bu ilacın en azından bir kronik rahatsızlığı olan kişilerde kullanılacağını dile getirdi.

Haberde, bu tedavilerin hiçbir şekilde aşılanmanın yerine geçmediği de vurgulandı.

UZMANLAR OKULLARDA “TEST TO STAY” UYGULANMASINI ÖNERİYOR

Öte yandan Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise, dün Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas’la görüşen Bilimsel Dayanışma Komitesi’nin, okullarda “Test To Stay” programının uygulanması için bir öneride bulunduğu belirtildi.

Önerinin bugün Hacıpandelas tarafından onaylanması için Bakanlar Kuruluna iletileceğini yazan gazete, “Test To Stay” programının Amerikan CDC tarafından geliştirilen bir strateji olduğunu ve buna göre pozitif vaka temaslısı olan öğrenci ve öğretmenlerin, karantina yerine, vakanın görüldüğü günden itibaren üç gün boyunca test yapacaklarını ve normal bir şekilde okula gideceklerini kaydetti.

Gazete, önerinin bakanlar kurulu tarafından uygulanmasının ardından, konuyla ilgili daha fazla açıklama yapılacağını ekledi.

Alithia gazetesi ise haberinde, dünkü toplantıda, okulların açık tutulması gerektiğine odaklanıldığını yazdı.