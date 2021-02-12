Korkunç cinayet

Güney’de 58 yaşında bir adam, 51 yaşındaki karısını ve 20 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. 25 yaşındaki diğer oğlunu da yaraladı

Güney Lefkoşa’ya bağlı “Ergates” bölgesinde dün sabah çifte cinayet işlendi.

Ergates köyünde 58 yaşında bir adam, saat 06.30 civarında 51 yaşındaki karısını ve 20 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. 25 yaşındaki diğer oğlunu da yaraladı. 25 yaşındaki gencin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Olay sonrasında söz konusu şahıs HBT 231 plakalı Honda Civic marka arabası ile kaçtı. Zanlının tespit edilmesi çalışmalarına havadan helikopterle katkıda bulunuldu ve zanlı yakalandı.

Rum haber kaynakları, zanlının “Halepianes” bölgesindeki terk edilmiş bir binada polis tarafından yakalandığını duyurdu. Zanlının tasarrufunda iki bıçak bulunduğu, öte yandan ellerinden yaralanmış olan kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.



