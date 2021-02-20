Konferans, Nisan ayının ilk yarısında olabilir

BM Genel Sekreteri Guterres’in Sözcüsü Dujarric, Guterres’in 5+1 konferansını çok yakında toplama niyetinde olduğunu söylerken, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise konferansın muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında gerçekleştirileceğini belirtti

Rum basınında dün yer alan bir haberde, Lefkoşa Rum kesimi ile Atina’nın, 5 taraflı gayri resmi konferansın toplanmasıyla ilgili tarihin belirlenmesi konusunda beklemede oldukları, öte yandan randevunun Nisan ortasında gerçekleşeceğine dair bilgilerin güçlenmekte olduğu haber verildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “Randevuda Zorluklar” başlığıyla yer verdiği haberinde, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından önceki gece geç saatlere kadar konu hakkında herhangi bir resmi tepki ortaya çıkmamasının, müdahil tarafların herhangi birinden kaynaklanan engeller ortaya çıkıp çıkmadığına dair yeni soru işaretlerine neden olduğunu öne sürdü.

Gazeteye göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Sözcüsü Stephane Dujarric önceki gün konu hakkında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 konferansını çok yakında toplama niyetinde olduğunu söyledi.

Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’nin 5+1 konferansla ilgili bir sorusuna yanıt veren Dujarric, BM’nin üst düzey yetkilisi Jane Holl Lute’un geçtiğimiz aylarda yaptığı istişarelerin ardından, Guterres’in Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi 5+1 görüşmesini çok yakında toplama niyetinde olduğunu yineledi.

Bunu yapılacak olan resmi açıklamanın izleyeceğini dile getiren Dujarric, görüşmenin amacının, taraflar arasında, öngörülebilir bir zaman ufku içerisinde, Kıbrıs sorununda sürdürülebilir ve kalıcı bir çözümü müzakere edecek ortak bir zemin bulunup bulunmadığının belirlenmesi olacağını sözlerine ekledi.

ATİNA’DAN DA AÇIKLAMA

Atina’dan önceki gün ulaşan bilgilerin, konferansın toplanmasını Nisan ayının ilk yarısına havale ettiğini de yazan gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleksandros Papaioannu’nun önceki gün diplomatik muhabirleri bilgilendirmesi esnasında, 5’li konferansın toplanması konusunda bir açıklamada bulunduğunu belirtti.

BM Genel Sekreterinin 5’li konferansın toplanması konusunda henüz bir tarih önermediğini dile getiren Yunan yetkili, konferansın 25 Mart’ta yapılacak olan Avrupa Konseyinin ardından ve muhtemelen Nisan ayının ilk yarısında gerçekleştirileceğini öne sürdü.

Alithia gazetesi ise “Beş Taraflı Konferans Nisan’ın İlk Yarısına Transfer Edildi- Konferansın Avrupa Konseyi Toplantısının Ardından Gerçekleştirileceğine Dair Teyit- Guterres’in Daveti Çok Yakında” başlıklarıyla yer verdiği haberinde “gerek Türkiye’nin siyasi oyunları, gerek de BM Genel Sekreteri tarafından tarih belirlenmesinde gecikme yaşanması nedeniyle olsun, beş taraflı konferansın Nisan ayının ilk yarısına, yani 25 Mart’ta yapılacak Avrupa Konseyi toplantısının hemen akabine transfer edildiğini” öne sürdü.

Gazete 25 Mart’ta yapılacak olan Avrupa Konseyi toplantısında, AB-Türkiye ilişkileri ile yaptırımlar uygulanması konusunun ele alınmasının beklendiğini anımsattı.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi, 5 taraflı gayri resmi konferans öncesindeki diplomatik hareketliliğin sürdüğünü ve AB’nin sürece katılma konusundaki ilgisini gösterdiğini yazdı.

Gazete, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell’in hafta başında liderlerle telefonda görüşmesinin ardından, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in önceki gün ise Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştüğünü bildirdi.

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios tarafından yapılan açıklamaya göre, iki başkanın Avrupa Konseyinin yaklaşan toplantıları konusunda fikir alışverişinde bulunma fırsatı yakaladıklarını belirten gazete, toplantılarından birinin 25-26 Şubat tarihlerinde telekonferans yöntemiyle, ikincisinin ise devlet ve hükümet başkanlarının fiziksel katılımıyla 25-26 Mart tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirileceğini kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Michel’i, BM Genel Sekreterinin toplaması beklenen gayri resmi 5’li konferansla ilgili gelişmeler ve AB temsilcisinin konferansta yer alması gerektiği konusunda bilgilendirdiğini kaydeden gazete, Anastasiadis’in Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’le bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini ekledi.

