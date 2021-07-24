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Komşu dehşet saçtı

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Komşu dehşet saçtı
Limasol’da 21 yaşındaki Rum dün sabah çiçeklerini sulayan 74 yaşındaki karşı komşusunu bıçakladı.
Alithia ve diğer gazetelere göre 74 yaşındaki Rum, dün sabah saat 06.00 sularında bahçesindeki çiçekleri suladığı sırada 21 yaşındaki karşı komşusunun saldırısına uğradı. Önce evi önünde park halindeki aracının lastiklerini bıçakla delerek patlatan genç, daha sonra komşusuna doğru koşarak saldırdı ve onu elindeki bıçakla karnından ve göğsünden yaraladı. 
Yaşlı Rum’un hastanede tedavi altına alındığı, tasarrufunda 3 adet bıçak ve metal cop bulunan saldırgan komşusunun ise polis tarafından yakalandığı ve hakkında mahkemeden 5 gün tutukluluk emri alındığı kaydedildi.  
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