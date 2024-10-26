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Kombos’tan, Lübnan için mesaj

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Rum Dışişleri Bakanı Kombos, Lübnan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve Lübnan silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesine destek olunması gerektiğine işaret etti

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Kombos’tan, Lübnan için mesaj
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Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Lübnan halkının desteklenmesiyle ilgili olarak Paris’te gerçekleştirilen uluslararası bir konferansa katıldığı belirtildi.

Toplantının Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından düzenlendiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Kombos’un konferansta yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’ın, Fransa gibi ortaklarının arabuluculuk çabalarını güçlü bir şekilde desteklediğini aynı zamanda diplomatik yolun izlenmesi ve BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının tüm taraflarca tam anlamıyla uygulanmasının tek çözüm olduğuna işaret ettiğini aktardı.

Gazeteye göre, Kombos konuşmasında buna paralel olarak Lübnan’ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi yanı sıra Lübnan silahlı kuvvetlerinin güçlendirilmesine destek olunması gerektiğine de işaret etti.

Konuşmasında Lübnan’daki BM Barış Gücünün (UNIFIL) kritik rolü ile UNIFIL’in güvenliği ve korunma ihtiyacına da atıfta bulunan Kombos, UNIFIL aleyhinde tekrarlanan saldırıları ise kınadı.

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