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Kombos ve Fidan’dan ayaküstü sohbet

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Rum Dışişleri Bakanı Kombos, Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları gayrıresmi toplantısında TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la birkaç dakikalık bir görüşme yaptığını açıkladı

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Kombos ve Fidan’dan ayaküstü sohbet
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Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos geçen günlerde Brüksel’de gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları gayrıresmi toplantısı çerçevesinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la yaptığı görüşme konusunda açıklamalarda bulundu.

Güney'de yayımlanan Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre önceki gün yaptığı açıklamada, gazetenin Fidan’la AB Dışişleri Bakanları gayrıresmi toplantısı çerçevesindeki görüşmesiyle ilgili yazdıklarını teyit eden Kombos, bu tür durumlarda alışılagelmiş olduğu üzere bunun oldukça iyi ortamda gerçekleşen birkaç dakikalık bir görüşme olduğunu söyledi.

Açıklamasında Fidan’la yaptığı görüşmeye değinen Kombos “bir sohbet gerçekleştiğini ve bu tarz görüşmelerde özlü konulara ne kadar girilebiliyorsa, o kadar bu konulara girdiklerini” söyledi.

Geçen hafta gerçekleştirilen AB Dışişleri Bakanları gayrıresmi toplantısına da atıfta bulunan Kombos, AB tarafından Avrupa-Türk meselelerinin çerçevesinin ne olduğunun teyit edildiğini ve bunun Kıbrıs sorunuyla doğrudan bağlantılı olduğunu savundu.

Türkiye Dışişleri Bakanına AB’nin 26 değil 27 üye devletten oluştuğu mesajı verildiğini de öne süren Kombos, Rum tarafının AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nden aldığı desteğe işaret etmek isteyerek, bu mesajın kendileri değil başkaları tarafından verildiğini sözlerine ekledi.

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