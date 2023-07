Kombos, Guterres’le görüşecek

Rum Dışişleri Bakanı Kombos, 11 Temmuz’da New York’ta BM Genel Sekreteri Guterres’le görüşecek

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un, 11 Temmuz’da New

York’ta, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşeceği haber verildi.

Güney’de yayımlanan Fileleftheros gazetesi “BM Genel Sekreterini Yüz Yüze Bilgilendirecek” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, önümüzdeki iki haftanın Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak kritik olduğunu, bununla birlikte New York ve Vilnius’da (Litvanya) iki önemli randevu bulunduğunu yazdı.

Rum kesiminin, şu anki dönemin, Kıbrıs sorunuyla ilgili bundan sonraki gelişmeler açısından belirleyici olduğunu düşündüğünü ve BM Genel Sekreterini yüz yüze bilgilendirmeye karar verdiğini yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le telefonda görüşmesinin akabinde, Dışişleri Bakanı Kombos’un 11 Temmuz tarihinde BM Genel Sekreteri Guterres’le New York’ta görüşeceğini yineledi.

Gazete, Hristodulidis’in, şu ana kadar üstlendiği inisiyatifler hakkında Guterres’e mektup gönderdiğini de belirtti.

Gazete, iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde ise, elindeki bilgilere dayanarak, Kombos ile Guterres’in baş başa yapacağı görüşmenin haziran başından bu yana netleştiğini, ancak Rum kesiminin Avrupa Konseyi toplantısına kadar bunu gizli tutmayı tercih ettiğini ifade etti.

Rum Dışişleri Bakanı Kombos’un 10-11 Temmuz tarihlerinde New York’a yapacağı ziyaretin, Rum hükümetinin Kıbrıs sorununda üstlendiği inisiyatiflerle ilgili olarak Guterres’in doğrudan bilgilendirilmesini amaçladığını yazan gazete, bu hareketin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın, müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik olarak son 6 ayda meydana gelenleri tam olarak ortaya koymayacağı konusunda Rum tarafının endişeli olduğunu gösterdiğine işaret etti.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Colin Stewart’ın, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler konusunda gerek BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, gerekse BM Güvenlik Konseyini bilgilendirmek için dün New York’a gitmek üzere Kıbrıs’tan ayrılacağını yazan gazete, bilgilendirmenin Guterres’in Kıbrıs sorunu ve UNFICYP hususunda, BM Güvenlik Konseyine yönelik raporları temelinde gerçekleşeceğini kaydetti.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, raporların bu hafta içerisinde hazır olmasının beklendiğini de aktardı.

Öte yandan gazete, Rum kesiminin bu gelişmeler ışığında ve Stewart’ın tüm bu zaman boyunca olan yaklaşımını göz önüne alarak, BM Genel Sekreteriyle üst düzey bir görüşme ayarlanması için perde gerisinde hareket ettiğine de işaret etti.

Gazete, Hristodulidis’in konuyla ilgili olarak “kartlarını kapalı tutmayı” tercih ettiğini, çünkü bu gelişmenin hiçbir şekilde Avrupa Konseyi kararlarını etkilemesini istemediğini belirtti.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Guterres’e gönderdiği mektup konusunda, Kıbrıs Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamalarda bulundu.

Letimbiotis açıklamasında, Hristodulidis’in Guterres’e gönderdiği mektupta, Rum kesiminin müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasına hazır olduğunu yeniden ifade etmesi yanı sıra, AB’nin Kıbrıs sorununa aktif katılımına dair önerisini ve bundan ortaya çıkabilecek faydaları analiz ettiğini, aynı zamanda BM’yi bir kez daha özel danışman atamaya çağırdığını kaydetti.

Kombos’un yapacakları görüşmede Guterres’i, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ve çıkmazın aşılması için Rum kesimi tarafından bugüne kadar yapılan faaliyetler konusunda bilgilendireceğini ifade eden Letimbiotis, görüşmede, gelecekte atılması olası adımların ele alınacağını da kaydetti.