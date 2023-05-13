KKTC’ye İsrail yatırımlarını engelleme girişimi

Rum lider Hristodulidis, İsrail’de görüştüğü Başbakan Netanyahu’dan KKTC’deki İsrail yatırımlarını engellemesini istedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önceki günkü İsrail ziyareti sırasında, Başbakan Benjamin Netanyahu’dan İsraillilerin KKTC'deki ekonomik faaliyetlerine değinerek, engellemek için müdahale etmesini istediği ve “olumlu” cevap aldığı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Politis “İşgal Bölgelerindeki İsrail Yatırımları Kontrol Dışı… Başkan: Netanyahu’dan Yardım İstedi ve Söz Aldı” başlıklı haberinde, İsraillilerin KKTC’deki eski Rum mallarına yatırım faaliyetlerinin aldığı boyut ve kapsamın Rum yönetimini kaygılandırdığını, Hristodulidis’in de “çok ciddi” bulduğu bu konuyu Netanyahu’ya gayriresmî ilettiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in önceki günkü günübirlik ziyaretinden “sızan bilgilere” dayanarak, İsrail tarafının, meselenin göğüslenmesi gereğine "olumlu" cevabının, ikili ilişkiler çerçevesinde diyaloğun akışına uygun şekilde diplomatik nezaket çerçevesinde olduğunu çünkü bu tür yatırımları önleyecek ciddi engeller bulunmadığını yazdı.

Gazetenin görüştüğü ekonomi ve hukuk çevreleri ise, yatırımların siyasi ifadeler veya niyetler ötesinde, önlem alınarak da engellenemeyeceğini savunuyor. "Rus, İngiliz ve diğer ülkelerin benzer yatırımları nasıl yıllardır engellenemediyse, İsraillilerin yatırımlarının da önüne geçilemeyeceği” kaydedildi.

Gazete, “İsrail yatırımları konusunun, İsrail’de başbakanın kim olduğu ya da hangi partinin iktidarda bulunduğuyla ilgili olmadığı" ifadesini kullandı.

Haberin devamında, İsraillilerin, KKTC’ye yatırım yapanlar arasında birinci sırada olduğuna dair Kıbrıs Türk basınına yansıyan bilgiler de aktarıldı.

Fileleftheros “Netanyahu’dan Yardım İstedi” başlıklı manşet haberinde, Hristodulidis’i Netanyahu’dan yardım istemeye iten şeyin, son günlerde Gazimağusa bölgesinde cereyan edenler ve aralarında İsraillilerin de bulunduğu çeşitli ülkelerden yatırımcıların KKTC’de faaliyet gösterdiğine ilişkin bilgiler olduğunu yazdı. Rum yönetiminin hedefinin, KKTC’deki bütün bu ekonomik faaliyetleri engellemek olduğuna dikkat çekti.

