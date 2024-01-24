Kıbrıs'taki İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq, “İki devlet ve KKTC’nin tanınması mümkün değil” dedi ve iki tarafın Garanti Antlaşması’nı feshetmeye karar vermesinin İngiltere için iyi olacağını söyledi

Kıbrıs'taki İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq, Cyprus Today’e yaptığı açıklamalarda Birleşik Krallığın tutumunu net bir şekilde ortaya koydu.

Irfan Siddiq, Kıbrıs Türk liderliğine seslendi, “ne istendiğinin iyi bilinmesi” gerektiğine vurgu yaparak “İki devlet ve KKTC’nin tanınması mümkün değil” dedi. Irfan Siddiq “Kıbrıs Türk liderliğinin çok net olması lazım. Ne istiyor? Eğer pozisyonları ‘egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü istiyoruz’ ise, bunun verilmesi mümkün değil. Peki, o zaman halkınıza ne sunacaksınız? ‘KKTC’nin tanınması’ mı? O da olası değil. İki devletin kabul edilmesini sağlayamayacaksınız. Çünkü uluslararası normlar ve uluslararası hukuk var” diye konuştu.

Siddiq, Kıbrıs’ın iki tarafının – Kıbrıs Rum tarafının uzun süredir talep ettiği ancak Kıbrıs Türk tarafının karşı çıktığı bir şey olan – Garanti Antlaşması’nı feshetmeye karar vermesinin “İngiltere için iyi olacağını” sözlerine ekledi.

Siddiq, Kıbrıs’ın Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını sağlamak için yapılan anlaşmaların bir parçası olarak 1960 yılında kurulan İngiltere’nin Egemen Üs Bölgeleri (SBA’ler) konusunda, Garantiler Antlaşması’nda yapılacak herhangi bir değişikliğin (Kıbrıs Cumhuriyeti) Kuruluş Antlaşması tarafından yapılandırılan SBAs’ın statüsünü etkilemeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın egemen eşitlik talebine ilişkin görüşü sorulan Siddiq şöyle dedi:

“Sayın Tatar ile bu konuda birçok görüşmem oldu. 1960 Anayasası’na göre hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların devletin kilit unsurları, devletin vatandaşları olarak tanındığı açıktır. Dolayısıyla, teorik olarak Kıbrıslı Türklerin, başlangıçta açıkça bir parçası oldukları Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemen vatandaşlığına sahip olma hakları olmadığı kesinlikle söz konusu değildir.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kendi kendini ilan etmiş bir ayrı devlet olarak tanınması Türkiye dışında hiç kimse tarafından kabul edilmedi. Bu nedenle sadece Türkiye, KKTC’nin ayrı bir egemenlik iddiasını tanımaktadır, ancak bu görüş uluslararası toplum tarafından kabul edilmemektedir.

Ancak bu, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların ortak vatandaşı oldukları bir çözümde, onların egemenlik paylaşımında yer almayacakları anlamına gelmez. Dolayısıyla, onların doğasında var olan egemenlik haklarının reddi söz konusu değil, ama… kendini ilan eden bir KKTC üzerinden dile getirildiği ve ifade edildiği şekliyle, kimse tarafından kabul edilmemekte ve tanınmamaktadır.

Bunun yutulması/hazmetmesi zor bir mesaj olduğunu biliyorum ama KKTC’nin Türkiye dışında kimse tarafından tanınmadığı da bir gerçek.”

