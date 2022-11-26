KKTC’den yapılan alışverişler Güney'in kabusu

Sağcı İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SEK) Mali Araştırmalar Dairesi Müdürü Hristos Karidis KKTC’nin “kayıt dışı” olduğunu öne sürdüğü ekonomisinin Rum ekonomisi açısından “kâbus olduğunu” öne sürerek Rum yönetiminin derhal önlem almasını istedi.

Alihtia’nın haberine göre geçen yıl Kasım ayında Rum Meclisi Maliye Komitesi’nin, Yeşil Hat Tüzüğü haricinde KKTC’den yapılan alışverişler konusunu profesyonelce ele aldığı bir toplantı yapıldığını hatırlatan Karidis Güney’deki ilgili kesimlerin (konfeksiyon, akaryakıt, sigara, tütün, ilaç v.b) “haksız rekabetten” şikâyet ettiğini ancak o günden bugüne hiçbir önlem alınmadığını savundu.

Karidis bu yılın ilk 8 ayında Rumların kredi kartı ile KKTC’de yaptığı harcamaların 29,3 milyon Euro’ya ulaştığını, Rum Akaryakıt İstasyonları Derneği’nin açıklamasına dayanarak sektörün KKTC yüzünden 2022’de 180 milyon Euro’luk gelir kaybına uğradığını, bu meblağın 60-80 milyon Euro’sunun devlet tarafından alınması gereken vergi olduğunu savundu.

Yeşil Hat Tüzüğü’nü de “çok pahalı siyasi bela” olarak niteleyen Karidis KKTC’nin ekonomik izolasyondan şikayet etmesi nedeniyle AB’nin Rum yönetimine bazı gevşetmeler uygulaması telkininde bulunduğunu, emtia ve belgelerin Gümrük kontrolünden yüzeysel geçmesi nedeniyle Yeşil Hat’tın Rum ekonomisi açısından “açık yara olduğunu” öne sürdü

“Haridis “paydaşların (hükümet, meclis, adalet, savcılık) kısıtlama yöntemi bulması gereken, meşruiyet ve ekonomi için büyük bir kara delikten söz ediyoruz” dedi ve denetim ve cezaların artırılmasını, KKTC’nin ekonomik izolasyonunun “yalan olduğuna vurgu yapılarak” AB’den Yeşil Hat Tüzüğü’nün gözden geçirilmesini önerdi.

