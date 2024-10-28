KKTC’de tatil yapılmasını öneren Alman turizm acentesi Rum basınına konu oldu

Rum basınında bugün, KKTC’de tatil yapılmasını öneren Alman turizm acentesiyle ilgili bir habere yer verildi.

Haravgi gazetesi “Alman Turizm Acentesi İşgal Bölgelerinde Tatil Öneriyor” başlıklı haberinde, Almanya’daki bir turizm acentesinin "kışkırtıcı bir eylemde bulunduğunu" ve tatil için KKTC’de 10 nokta önerdiğini yazdı.

Söz konusu turizm acentesinin “ReiseReporter” olduğunu belirten gazete, acentenin turistlerin KKTC’ye gittikleri zaman ziyaret etmeleri gereken yerlerle ilgili görüşünü yayımladığını ekledi.

