"KKTC toprağının hiçbir zerresi pazarlık değil"

Hristodulidis, sözde işgale son verecek, ülkeyi garantilerin olmadığı bir devlet haline getirecek çözüm için müzakereleri yeniden başlatma çabasına bağlı kaldığını söyleyerek, Güzelyurt’un ve “işgal altındaki topraklarımız” diye nitelediği KKTC toprağının “hiçbir zerresinin pazarlık konusu olmadığını” söyledi

Güzelyurt kökenli Rumların geleneksel hale getirdiği “anti işgal yürüyüşü” çerçevesinde Bostancı kara kapısı karşısındaki “Astromerit” köyündeki Belediye Kültür Merkezi’nde önceki gün etkinlik düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde bölgede görev yapan BM Barış Gücü yetkililerine, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e iletilmek üzere bir de karar sureti verildi. Guterres’ten Türkiye’yi “itham etmesi” talebine yer verilen kararda “çözüm müzakereleri aracılığıyla harcanan bütün çabaların iki devlet, Ada’da daimi asker varlığı, müdahale hakkını da barındıran garanti sisteminde ısrar etmesi yüzünden başarısızlığa uğradığı” iddia edildi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le bu akşam New York’ta gerçekleşecek gayrı resmi yemek öncesinde Güzelyurt’un ve “işgal altındaki topraklarımız” diye nitelediği KKTC toprağının “hiçbir zerresinin pazarlık konusu olmadığını” öne sürdü.

Güney'de yayımlanan Alithia, Hristodulidis’in bu sözleri önceki gün, Güzelyurt kökenli Rumların geleneksel hale getirdiği “anti işgal yürüyüşü” çerçevesinde Bostancı kara kapısı karşısındaki “Astromerit” köyündeki Belediye Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte dile getirdiğini yazdı.

Gazeteye göre hedefinin, New York’taki gayrı resmi yemeğin “Kıbrıs sorununu yeniden müzakere yörüngesine koymak için ilk adım olması” olduğunu söyleyen Hristodulidis, seçildiği zaman Rum halkından aldığı “yetkinin hakkını vereceğini ve sürdürülebilir ve işlevsel bir çözüm arayışına yönelik her müzakere olanağını kullanacağını” söyledi.

Hristodulidis göreve geldiği günden beri “işgale son verecek, ülkeyi müdahale hakkı olan garantilerin olmadığı normal bir devlet haline getirecek bir çözüm arayışı için müzakereleri yeniden başlatma çabasına bağlı kaldığını” ifade etti.

Müzakerelere, "uzlaşılmış çerçeve zemininde, müzakere kazanımlarını, AB ilke ve değerlerini değerlendirerek, 2017 yazında koptuğu noktadan yeniden başlamaya hazır olduğunu" da belirten Hristodulidis, Rum siyasi parti liderleri tarafından dile getirilebilecek itiraz ve eleştirilere rağmen Rum Ulusal Konseyi’nde konuşulanlardan güç ve cesaret aldığını dile getirdi.

Nikos Hristodulidis “Omorfo (Güzelyurt) da işgal altındaki toprağımızın hiçbir zerresi gibi pazarlık konusu değildir. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bütün yasal sakinlerinin ve Avrupa vatandaşlarının temel insan haklarının güvenceye alınacağı iki bölgeli iki toplumlu bir devlete evrilmesi talebimiz pazarlık konusu değildir.” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, uluslararası toplumun, uluslararası düzeydeki bütün önemli bağışçıların, kurumların, Avrupalı ortaklarının, başka devletlerin liderlerinin ve BM Genel Sekreteri’nin “çabalarının samimiyetini ve uzlaşılmış çerçeveye dayalı çözüm arayışına bağlılığını tanıdığını” öne sürerek, memnuniyetini dile getirdi.

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